Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ viết nội dung cho Fanpage, Instagram, Tiktok
Phối hợp với Designer, Content và Team vận hành để triển khai bài đăng sản phẩm mới
Hỗ trợ chụp ảnh, quay video sản phẩm tại cửa hàng
Tham gia đóng góp ý tưởng truyền thông theo mùa và chương trình khuyến mãi

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 hoặc mới ra trường, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí
Có khả năng viết tốt, tư duy hình ảnh tốt, yêu thích lĩnh vực F&B
Biết sử dụng cơ bản Canva, Capcut là một lợi thế
Tư duy tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Parttime: 3 triệu/ tháng
Fulltime: 5 triệu/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

