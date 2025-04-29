Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ viết nội dung cho Fanpage, Instagram, Tiktok
Phối hợp với Designer, Content và Team vận hành để triển khai bài đăng sản phẩm mới
Hỗ trợ chụp ảnh, quay video sản phẩm tại cửa hàng
Tham gia đóng góp ý tưởng truyền thông theo mùa và chương trình khuyến mãi
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3-4 hoặc mới ra trường, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí
Có khả năng viết tốt, tư duy hình ảnh tốt, yêu thích lĩnh vực F&B
Biết sử dụng cơ bản Canva, Capcut là một lợi thế
Tư duy tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi
Có khả năng viết tốt, tư duy hình ảnh tốt, yêu thích lĩnh vực F&B
Biết sử dụng cơ bản Canva, Capcut là một lợi thế
Tư duy tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Parttime: 3 triệu/ tháng
Fulltime: 5 triệu/ tháng
Fulltime: 5 triệu/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI