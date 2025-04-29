Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ viết nội dung cho Fanpage, Instagram, Tiktok

Phối hợp với Designer, Content và Team vận hành để triển khai bài đăng sản phẩm mới

Hỗ trợ chụp ảnh, quay video sản phẩm tại cửa hàng

Tham gia đóng góp ý tưởng truyền thông theo mùa và chương trình khuyến mãi

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 hoặc mới ra trường, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí

Có khả năng viết tốt, tư duy hình ảnh tốt, yêu thích lĩnh vực F&B

Biết sử dụng cơ bản Canva, Capcut là một lợi thế

Tư duy tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Parttime: 3 triệu/ tháng

Fulltime: 5 triệu/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

