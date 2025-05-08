Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 1, Lô 4 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án và công việc của phòng Marketing;

Tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác truyền thông, khách hàng và các cơ quan truyền thông, báo chí, đội bóng, cầu thủ, KOC...;

Tham gia lên ý tưởng, chuẩn bị và triển khai các sự kiện truyền thông của phòng và Công ty;

Tham gia lên ý tưởng cho các sản phẩm mới, ấn phẩm truyền thông, video, TVC, phóng sự,... theo định hướng;

Tham gia, hỗ trợ sản xuất tư liệu truyền thông: Tìm kiếm mẫu, địa điểm, chuẩn bị cho buổi chụp, hỗ trợ hậu cần trong các buổi chụp & quay sản phẩm;

Phối hợp với team hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng trở lên (Chuyên ngành PR, Marketing, Báo chí).

3. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.

4. Kỹ năng:

Chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống;

Sáng tạo, kiên trì, năng động, tự tin và nhiệt huyết.

5. Trình độ tin học: Cơ bản.

6. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân:

Luôn tuân thủ về giờ giấc;

Có ý thức kỷ luật và tính cam kết với công việc;

Có tinh thần tập thể tốt.

7. Khác:

Biết hoặc yêu thích thể thao là một lợi thế;

Ưu tiên ứng viên có thể làm Full-time;

Thực tập ít nhất 03 tháng.

.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương trong thời gian thực tập 25,000 đồng/Giờ;

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Có cơ hội làm việc với các cầu thủ, nhân vật nổi tiếng;

Được đóng góp và trải nghiệm ở nhiều hoạt động marketing của doanh nghiệp;

Được hướng dẫn bài bản trong công việc;

Có cơ hội được nhận vào làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin