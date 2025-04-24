Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phụ trách phát triển FB Group riêng.

Sáng tạo nội dung content.

Truyền thông thương hiệu và dịch vụ trên các Group và Forum; Seeding post daily, Post Ads,... điều hướng khách hàng trên các Group.

Báo cáo công việc theo Ngày/Tuần/Tháng/Năm.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có kinh nghiệm về content, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có laptop cá nhân.

Độ tuổi từ 20-25; ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Marketing, Digital Marketing, Truyền thông,… hoặc các ngành khác liên quan là một lợi thế.

Năng động, nhiệt tình, có tư duy, sáng tạo tốt.

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-15.000.000đ/tháng (lương cứng + % hoa hồng).

Hưởng lương thứ 13; thưởng lễ, Tết, thưởng theo kì kinh doanh, theo năng lực; các chế độ bảo hiểm, thăm hỏi, hiếu, hỉ, ốm đau,... theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.