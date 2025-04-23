Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ELYSIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ....

Content Hình ảnh, nội dung kịch bản, dựng, edit… HỌC VÀ LÀM AI

Thực hiện các công cụ Marketing miễn phí và có phí, tham gia các chương trình khuyến mãi, sale trên sàn, chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng, bán được hàng và phát triển shop.

Xây dựng, theo dõi, chăm sóc group, page... bán hàng và chạy ads các nền tảng Youtube, Facebook, IG, Zalo, Instagram...

Được hướng dẫn cụ thể và cung cấp tài liệu nghiên cứu để hoàn thành tốt công việc...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu Kinh nghiệm. Nếu ứng viên có hiểu biết cơ bản về các công việc trên là một lợi thế.

Đam mê nền tảng douyin, tiktok, youtube,...Cập nhật, nắm bắt thường xuyên xu thế mới

Có Laptop cá nhân.

Làm việc tối thiểu 6 buổi/tuần và 5ngày/tuần (với SV cần Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập sinh). Đặc biệt ưu tiên ứng viên có thể thực tập lâu dài.

Có trách nhiệm công việc, có khả năng tự học tốt, tinh thần tốt, đam mê với công việc, siêng năng chăm chỉ, chịu khó học hỏi, sáng tạo và chịu được áp lực học và làm việc...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELYSIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với Founder có nhiều năm kinh nghiệm.

Được tự do sáng tạo và đề xuất thực hiện ý tưởng mới.

Được hướng dẫn về Marketing; Kinh doanh;...

Được trực tiếp triển khai những dự án thực tế của công ty, áp dụng những kiến thức được học được đào tạo vào thực tiễn.

Sau kỳ thực tập sẽ có cơ hội được giữ lại công ty làm việc và phát triển tiếp dự án đã triển khai và được hưởng lợi nhuận trong chính dự án mình triển khai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELYSIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.