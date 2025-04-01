Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 lk9 khu tập thể Cục cảnh sát hình sự - Ngõ 84 đường Nguyễn Thanh Bình - Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực tập sinh Marketing

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực thiết bị y tế, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp.

Hỗ trợ quản lý website, fanpage của công ty. Lên nội dung bài viết, tối ưu SEO, Chạy QC - Sẽ có người hướng dẫn hỗ trợ.

Lên kế hoạch và tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,...) phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Viết bài, biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và thu hút người đọc.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các kênh truyền thông để tăng độ phủ sóng và tương tác.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing nội dung, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty (như bộ phận bán hàng, nghiên cứu và phát triển,...) để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các hoạt động marketing.

Cập nhật kiến thức về marketing nội dung, xu hướng công nghệ và các công cụ hỗ trợ.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh tế, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của marketing nội dung và SEO.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Khả năng sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Có đam mê với lĩnh vực y tế.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing nội dung (Google Analytics, các công cụ quản lý mạng xã hội,...) là một lợi thế.

Kỹ năng chỉnh sửa ảnh, video cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ trong thời gian thực tập: 4.000.000/tháng.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

