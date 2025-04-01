Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 lk9 khu tập thể Cục cảnh sát hình sự

- Ngõ 84 đường Nguyễn Thanh Bình

- Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực thiết bị y tế, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp.
Hỗ trợ quản lý website, fanpage của công ty. Lên nội dung bài viết, tối ưu SEO, Chạy QC - Sẽ có người hướng dẫn hỗ trợ.
Lên kế hoạch và tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,...) phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Viết bài, biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và thu hút người đọc.
Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các kênh truyền thông để tăng độ phủ sóng và tương tác.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing nội dung, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty (như bộ phận bán hàng, nghiên cứu và phát triển,...) để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các hoạt động marketing.
Cập nhật kiến thức về marketing nội dung, xu hướng công nghệ và các công cụ hỗ trợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh tế, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của marketing nội dung và SEO.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
Khả năng sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.
Có đam mê với lĩnh vực y tế.
Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing nội dung (Google Analytics, các công cụ quản lý mạng xã hội,...) là một lợi thế.
Kỹ năng chỉnh sửa ảnh, video cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ trong thời gian thực tập: 4.000.000/tháng.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 Tố Hữu - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job343004
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HƯNG THỊNH
4 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ Phần Luci làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ Phần Luci
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu Công ty TNHH Draphony Vietnam
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần SMATEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần SMATEC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Công ty TNHH GIFTTIFY
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH HDG Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH HDG Corporation
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
1 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Sói Biển trung thực
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu HAPAS VIỆT NAM
3.9 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm