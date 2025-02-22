Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Xây dựng và phát triển content, hình ảnh, video cho các nền tảng mạng xã hội của công ty (Website, Landing page, Blog, Facebook page, Linkedin,...).

Đo lường, báo cáo các chỉ số SEO, content analytics (Facebook, Linkedin).

Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh các sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.

Tham gia xây dựng các chiến lược quảng bá sản phẩm công nghệ.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và định hướng của công ty.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, có tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kỹ năng các công cụ thiết kế (Canva, Wordpress, Capcut,..) và các công cụ AI hỗ trợ (Chat GPT, Copilot,...)

Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Trình độ tiếng Anh khá, có khả năng đọc viết

Kiến thức cơ bản về tương tác mạng xã hội, các xu hướng truyền thông đang thịnh hành.

Có sự quan tâm và hiểu biết về các nền tảng truyền thông xã hội và cách sử dụng chúng để tương tác với khách hàng là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức trợ cấp thực tập: 3.000.000 VNĐ/tháng.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở nhiều mảng khác trong marketing: PR, SEO, inbound/outbound marketing, advertising,...

Cơ hội làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Được tham gia happy time hàng tháng, sinh nhật và company trip 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.