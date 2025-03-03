Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP & DV Giao hàng nhanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty CP & DV Giao hàng nhanh
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

1. Tuyển dụng (70%)

• Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

• Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết.

• Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

• Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.

• Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

2. Công tác hỗ trợ tuyển dụng (30%)

• Hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, hợp đồng.

• Tham gia vào quá trình đào tạo học việc cho nhân viên mới.

• Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm 3,4 (có thể làm full tuần), ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

• Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực.

• Yêu thích tuyển dụng, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng, kinh nghiệm thực tập sinh và định hướng theo mảng HRBP lâu dài.

Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ thực tập 4-5 triệu đồng/tháng

• Có dấu mộc thực tập.

• Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm. Cơ hội trở thành NVCT tại Giao hàng nhanh.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

