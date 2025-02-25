Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 721 Trường Chinh, P.TTh, Q.Tân Phú,Tp.HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Thực tập sinh Nhân sự

Đăng tin tuyển dụng, sửa bài tuyển dụng lên các trang web và các group tuyển dụng.

Lưu trữ, lọc CV và sắp xếp lịch phỏng vấn tham dự các buổi phỏng vấn

Tiếp nhận và hướng dẫn cho nhân viên mới hòa nhập văn hóa công ty.

Chuẩn bị và Triển khai tổ chức và quản lý các khóa đào tạo.

Thiết kế thông báo, báo cáo khóa học

Thu thập, đánh giá các phản hồi về khóa đào tạo, đề xuất ý kiến cải tiến.

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới CBNV.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý (tham gia các buổi quay hình, đào tạo.)

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3 trở lên các ngành về kinh tế như Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Marketing, Kinh Tế,... yêu thích, hoặc muốn phát triển nghề nghiệp trong Mảng đào tạo.

Tự tin thuyết trình, truyền đạt trước đám đông là một lợi thế.

Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng sắp xếp & quản lý công việc hiệu quả

Kỹ năng thiết kế, quay dựng video clip cơ bản (powerpoint, canva, capcut...)

Quyền Lợi

Lương tương đương vị trí thực tập

Hỗ trợ cho cá nhân hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học cá nhân.

Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm và công việc thực tế.

Được trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển

