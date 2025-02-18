Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 184/1A Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Sáng tạo và đăng bài lên fanpage:

Viết nội dung hấp dẫn và phù hợp với mục tiêu đối tượng.

Đảm bảo bài viết được đăng đúng lịch và theo kế hoạch chiến lược.

Phối hợp với bộ phận thiết kế:

Brief hình ảnh cho designer thiết kế ảnh cho bài đăng social (facebook, ig,..)

Yêu cầu về tốc độ và hiệu quả:

Đảm bảo tốc độ viết bài mỗi buổi làm việc.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là sinh viên năm 2, năm 3, sinh viên sắp ra trường muốn thực tập học hỏi trau dồi kinh nghiệm thực chiến Social Content.

Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Marketing, Báo chí truyền thông, Digital Marketing, Hệ thống thông tin, Thương Mại Điện Tử,... hoặc yêu thích Content Marketing,...

Sinh viên năng động cần môi trường thực tập, học hỏi. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được team OneAds trực tiếp training từ A - Z.

Sử dụng thành thạo: Canva, Capcut, ChatGPT/Bard/Poe, 365 Office,...

Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, hấp dẫn.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm (Teamwork), quản lý thời gian và đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Siêng năng, luôn có tinh thần chủ động học hỏi, khả năng tự học cao.

Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp lương cho thực tập sinh.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Phúc lợi khác: gửi xe free, team building,....

Các kỹ năng sẽ được team OneAds trực tiếp training từ A - Z.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được trực tiếp làm việc thực tế với nhiều thương hiệu lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin