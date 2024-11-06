Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 348A
- 348C Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sinh viên chuyên ngành kiến trúc, nội thất, Ks XD. Khiêm tốn, trung thực, say mê học hỏi, kiên trì, nghiêm túc.
Trung thực, tập trung, kỷ luật, trách nhiệm, khiêm tốn, cầu tiến, say mê học hỏi không ngừng, sức khỏe tốt, có khả năng đánh giá khách quan công việc và thực.
Hỗ trợ KTS trong toàn bộ quá trình thiết kế - giám sát tác giả trong quá trình thi công.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ và quyết tâm trong công việc.
Được đào tạo và trải nghiệm trên công trình thực tế.
Thời gian thực tập cần đăng ký ít nhất 03 tháng.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN Thì Được Hưởng Những Gì
Được training và hướng dẫn thực chiến marketing
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học
Được hỗ trợ mộc đỏ thực tập
Các chi phí hỗ trợ thực tập theo định mức có sẵn tại văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
