Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 348A - 348C Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sinh viên chuyên ngành kiến trúc, nội thất, Ks XD. Khiêm tốn, trung thực, say mê học hỏi, kiên trì, nghiêm túc.

Trung thực, tập trung, kỷ luật, trách nhiệm, khiêm tốn, cầu tiến, say mê học hỏi không ngừng, sức khỏe tốt, có khả năng đánh giá khách quan công việc và thực.

Hỗ trợ KTS trong toàn bộ quá trình thiết kế - giám sát tác giả trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ và quyết tâm trong công việc.

Được đào tạo và trải nghiệm trên công trình thực tế.

Thời gian thực tập cần đăng ký ít nhất 03 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được training và hướng dẫn thực chiến marketing

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học

Được hỗ trợ mộc đỏ thực tập

Các chi phí hỗ trợ thực tập theo định mức có sẵn tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

