Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tham gia test các dự án thực tế tại công ty

- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test...

- Lập test plan, viết test case, log bug, phối hợp cùng lập trình viên sửa các bug

trong dự án...

- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng người dùng

- Hỗ trợ các trưởng phòng các công việc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý,...

Chưa yêu cầu kinh nghiệm

Đã học qua 1 khoá test cơ bản

Giao tiếp tốt

Tin học văn phòng

Chủ động, cầu thị học hỏi

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 2 Triệu (Sau 1 tháng đào tạo)

- Hỗ trợ lương khi tham gia vào dự án thực tế của công ty

- Được hỗ trợ dấu thực tập

- Có mentor hướng dẫn, đồng nghiệp 9x trẻ trung, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc

- Được xem xét làm việc lâu dài sau quá trình thực tập

- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

- Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.