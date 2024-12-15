Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Tham gia test các dự án thực tế tại công ty
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test...
- Lập test plan, viết test case, log bug, phối hợp cùng lập trình viên sửa các bug
trong dự án...
- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng người dùng
- Hỗ trợ các trưởng phòng các công việc khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý,...
Chưa yêu cầu kinh nghiệm
Đã học qua 1 khoá test cơ bản
Giao tiếp tốt
Tin học văn phòng
Chủ động, cầu thị học hỏi
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 2 Triệu (Sau 1 tháng đào tạo)
- Hỗ trợ lương khi tham gia vào dự án thực tế của công ty
- Được hỗ trợ dấu thực tập
- Có mentor hướng dẫn, đồng nghiệp 9x trẻ trung, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc
- Được xem xét làm việc lâu dài sau quá trình thực tập
- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
- Sếp có tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
