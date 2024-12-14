Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm POD dựa trên yêu cầu từ bộ phận Ecom và xu hướng thị trường.

- Sáng tạo và phát triển các mẫu thiết kế hấp dẫn cho nhiều sản phẩm POD khác nhau (áo thun, hoodie, cốc, poster, túi, v.v.).

- Tối ưu hóa thiết kế cho các nền tảng kinh doanh thương mại điện tử POD.

- Nghiên cứu xu hướng thị trường, cập nhật phong cách và các mẫu thiết kế để tạo ra các sản phẩm phù hợp và bán chạy.

- Đảm bảo tất cả các thiết kế tuân thủ quy định bản quyền và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Tối ưu hóa quy trình làm việc, đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Adobe Illustrator hoặc các công cụ thiết kế liên quan khác.

- Có kinh nghiệm Remake 1 năm trở lên trong lĩnh vực POD 2D/3D

- Ưu tiên có hiểu biết kỹ năng về AI (trí tuệ nhân tạo)

- Khả năng sáng tạo với nhiều phong cách thiết kế khác nhau (hiện đại, cổ điển, tối giản, phức tạp, v.v.).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ: 5.000.000đ/tháng

- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động.

- ĐƯỢC học hỏi, trau dồi kiến thức về Marketing Online và Thương mại điện tử

- Cung cấp máy tính, trang thiết bị làm việc

- Được trực tiếp training từ A-Z và thực hành các kỹ năng liên quan đến listing và vận hành các sàn TMĐT

- Có cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp

- Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập, nhận xét đánh giá, dấu mộc, gửi email xác nhận với trường đại học.

Thời gian làm việc:

- Làm việc offline tại văn phòng: 4 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (có thể sắp xếp sao cho phù hợp với lịch cá nhân).

- Địa điểm làm việc: Tầng 5, số 11 Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin