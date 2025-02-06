Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Xây dựng nội dung cho các kênh tuyển dụng của công ty: Facbook, zalo, website....

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không trúng tuyển.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt. Chủ động, thẳng thắn luôn khao khát phát triển bản thân.

Ưu tiên học chuyên mảng nhân sự, quản trị nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Fulltime/parttime có hỗ trợ 3.500.000 - 5.000.000 + thưởng/ứng viên.

Môi trường giáo dục năng động, cởi mở, hỗ trợ nhân sự phát triển toàn diện.

Được tham gia các hoạt động tập thể: Teambuilding, Sharing, YEP vv

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: Kỹ năng Teamlead, kỹ năng quản lý, excel vv

Hỗ trợ dấu thực tập, hướng dẫn + định hướng công việc. Được nhận vào làm nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.