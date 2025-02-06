Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN APEC THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B6 - 01, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Phối hợp công việc với các Bộ phận phát triển ứng dụng (DEV, BA...) trong quá trình xây dựng phần mềm (Trao đổi giải pháp, yêu cầu nghiệp vụ và các chức năng yêu cầu của bài toán ứng dụng)

- Kiểm thử các phần mềm ứng dụng được xây dựng.

- Tham gia triển khai dự án.

- Thực hiện các công việc/nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Leader (Nếu có)

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm: các phương pháp, công cụ test, log bug...

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

- Có khả năng làm việc đọc lập và làm việc theo nhóm.

- Tinh thần làm việc hăng hái, có trách nhiệm, thái độ cầu tiến trong công việc

- Chủ động, có tư duy logic, mạch lạc, nhanh nhạy, có khả năng ứng xử và giao tiếp tốt;

- Thời gian làm việc: Fulltime - Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 xen kẽ 1 tuần làm việc - 1 tuần nghỉ)

- Nữ, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc sinh viên các Trung tâm CNTT (Có chứng chỉ Tester là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN APEC THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ: 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng

- Được hỗ trợ dấu thực tập

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Đánh giá lên chính thức sau 2 tháng thực tập)

- Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

- Trải nghiệm dự án thách thức lớn , chất lượng cao để phát triển bản thân

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng các đồng nghiệp giỏi, có nhiều kinh nghiệm.

- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teabreak cuối tuần, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN APEC THĂNG LONG

