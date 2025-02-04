Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xử lý các lô hàng xuất:

Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nắm rõ yêu cầu của từng lô hàng.

Liên hệ với Airlines đáp ứng được về lịch bay với giá cạnh tranh.

Thông báo cho các bên liên quan về việc xác nhận đặt chỗ với airlines thông qua bảng Export Summary

Theo sát việc hàng hóa thực tế lên sân bay và giải quyết những vấn đề phát sinh cần hỗ trợ từ Airlines.

Update cho BD/CS những thay đổi của Airlines và yêu cầu từ Destination.

Theo dõi tình trạng lô hàng thông qua website tracking của Airlines, báo cáo kịp thời cho BD/CS/khách hàng/dại lý nước ngoài nếu có thay đổi so với lịch trình đã định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành logistics, ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh tế, kinh doanh, etc.

Kỹ năng tiếng Anh, tin học văn phòng, giao tiếp và quản lý thời gian tốt

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Có thể thực tập toàn thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, tối thiểu từ 3 đến 6 tháng

toàn thời gian

thứ hai đến thứ sáu

3 đến 6 tháng

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia trực tiếp vào các công việc của phòng ban

Được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Logistics

Môi trường làm việc, văn hóa Nhật Bản chuyên nghiệp

Có trợ cấp thực tập sinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

