Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
- Hà Nội: 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xử lý các lô hàng xuất:
Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nắm rõ yêu cầu của từng lô hàng.
Liên hệ với Airlines đáp ứng được về lịch bay với giá cạnh tranh.
Thông báo cho các bên liên quan về việc xác nhận đặt chỗ với airlines thông qua bảng Export Summary
Theo sát việc hàng hóa thực tế lên sân bay và giải quyết những vấn đề phát sinh cần hỗ trợ từ Airlines.
Update cho BD/CS những thay đổi của Airlines và yêu cầu từ Destination.
Theo dõi tình trạng lô hàng thông qua website tracking của Airlines, báo cáo kịp thời cho BD/CS/khách hàng/dại lý nước ngoài nếu có thay đổi so với lịch trình đã định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tiếng Anh, tin học văn phòng, giao tiếp và quản lý thời gian tốt
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Có thể thực tập toàn thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, tối thiểu từ 3 đến 6 tháng
toàn thời gian
thứ hai đến thứ sáu
3 đến 6 tháng
Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Logistics
Môi trường làm việc, văn hóa Nhật Bản chuyên nghiệp
Có trợ cấp thực tập sinh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
