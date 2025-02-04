Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty

Hỗ trợ trong công tác tuyển chọn (Cập nhật hồ sơ ứng viên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn...)

Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp

Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Ưu tiên sinh viên năm cuối đang theo học các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế... tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Hà Nội

Đam mê và mong muốn phát triển theo nghề Nhân sự

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập mảng Tuyển dụng

Kỹ năng giao tiếp tốt và tư duy logic

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ/ tháng (LC 2-3 triệu đối với TTS fulltime; LC 1.5 triệu đối với TTS part-time + thưởng tuyển dụng)

Hỗ trợ dấu thực tập và tài liệu làm báo cáo thực tập (nếu có nhu cầu)

Lấp đầy các lỗ hổng kiến thức và giúp trang bị thêm các kỹ năng cần thiết để làm việc trong mảng Tuyển dụng

Gia tăng kinh nghiệm với đa vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục

Môi trường thoải mái, vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng và nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty nếu đạt hiệu quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

