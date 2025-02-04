Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
- Hà Nội: A4
- BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty
Hỗ trợ trong công tác tuyển chọn (Cập nhật hồ sơ ứng viên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn...)
Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp
Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê và mong muốn phát triển theo nghề Nhân sự
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập mảng Tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt và tư duy logic
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì
2.000.000 – 4.000.000 VNĐ/ tháng
Hỗ trợ dấu thực tập và tài liệu làm báo cáo thực tập (nếu có nhu cầu)
Lấp đầy các lỗ hổng kiến thức và giúp trang bị thêm các kỹ năng cần thiết để làm việc trong mảng Tuyển dụng
Gia tăng kinh nghiệm với đa vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục
Môi trường thoải mái, vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng và nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty nếu đạt hiệu quả làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
