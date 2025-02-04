Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Thực hiện truyền thông thương hiệu công ty về sản phẩm, dịch vụ theo sự phân công của Team Leader, Ban Giám Đốc.

Xây dựng và tối ưu nội dung trên các kênh mạng xã hội.

Viết bài, seeding cho các kênh truyền thông, chiến dịch của công ty, bao gồm các website, group, fanpage facebook, tiktok ...

Tham gia, hỗ trợ các hoạt động/sự kiện quảng bá thương hiệu sản phẩm/công ty.

Tham gia vào các chiến dịch truyền thông của team và của công ty.

Hỗ trợ, đề xuất ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm truyền thông liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ thương hiệu Nha Khoa ViDental.

Đi khảo sát điểm đến khi được yêu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường/Tốt nghiệp CĐ, ĐH các khối ngành Kinh tế, Marketing, Báo Chí, Truyền Thông,...

Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, tinh thần trách nhiệm cao.

Có suy nghĩ tích cực, ham học hỏi, nhanh nhẹn, chủ động.

Cầu tiến, có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng.

Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển.

Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo trực tiếp bởi quản lý có kinh nghiệm, tư duy tốt.

Ban Giám Đốc quan tâm, tạo điều kiện. Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân cao.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, tôn trọng sự khác biệt.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kì thực tập.

Hỗ trợ dấu thực tập, thông tin cho bài báo cáo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin