Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Chatude Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 06 tháng. Đi làm từ thứ 2 đến trưa thứ 7 Được hướng dẫn và đào tạo trong suốt thời gian thực tập. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiên. Hỗ trợ các thủ tục cần thiết (dấu mộc, thông tin,...). Được trực tiếp tham gia vào các chiến dịch Marketing của Công ty và các hoạt động nội bộ. Cơ hội tiếp xúc trực tiếp và học hỏi từ các chiến dịch Marketing của thương hiệu Được trang bị các thiết bị công cụ làm việc hiện đại, phù hợp tính chất công việc, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Thiết lập/quản lý gian hàng trên các trang thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiktok...)

Cập nhật danh mục sản phẩm, thiết kế hình ảnh, cập nhật nội dung.

Thúc đẩy doanh số.

Phẩn hồi thắc mắc của khách hàng.

Theo dõi đơn hàng.

Cùng agency thực hiện kế hoạch marketing, giám sát, đôn đốc các bên liên quan để triển khai các hạng mục truyền thông theo đúng timeline.

Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Chăm chỉ, có trách nhiệm.

Biết cách sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Thông thạo mua bán online, dễ dàng cập nhật xu hướng mới.

Biết sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản sẽ là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Chatude Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 4 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chatude Global

