Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Anh Minh 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Researching, synthesizing, analyzing data as requested;
- Translating reports and related data;
- Summarizing the daily news as requested.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Can work part-time, minimum 5 sessions/week.
Tại Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Being trained and working with the seasoned in economics;
- A friendly, creative, and modern working environment that is managed based on work progress and efficiency, with flexible working hours, Saturday & Sunday off;
- Comfortable atmosphere, many dynamic colleagues Friendly management, interested in the development of individuals;
- Many interesting activities: Guitar, gaming, soccer, food...
- A friendly, creative, and modern working environment that is managed based on work progress and efficiency, with flexible working hours, Saturday & Sunday off;
- Comfortable atmosphere, many dynamic colleagues Friendly management, interested in the development of individuals;
- Many interesting activities: Guitar, gaming, soccer, food...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
