Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Ngách 1 Ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng và check bài content pháp lý theo sự phân công.
Theo dõi, quản lý bài viết trên trang web của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên đang chờ bằng, yêu thích làm về content.
Nắm bắt nhanh các xu hướng nội dung hiện tại.
Có thể gắn bó lâu dài
Có yêu thích lĩnh vực content
Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.
Biết lắng nghe và học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ dấu thực tập.
Được xem xét lên chính thức khi hoàn thành tốt công việc, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Công việc giúp dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Được đào tạo chuyên sâu.
Lương hỗ trợ sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngách 1 ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

