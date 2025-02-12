Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Thiết kế đồ họa phục vụ cho các ấn phẩm marketing của ban dự án, bao gồm: banner website, poster, brochure, infographic, social media posts, email marketing,...

Đảm bảo chất lượng thiết kế, đúng thời hạn và đáp ứng được yêu cầu về thương hiệu.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất.

Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế cho sản phẩm, dịch vụ liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Manager.

Tham gia các buổi họp nhóm, đóng góp ý tưởng và phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các chiến dịch.

Quản lý và lưu trữ file thiết kế một cách khoa học và hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000đ/tháng

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator.

Có kinh nghiệm với các phần mềm dựng video là một lợi thế.

Nắm vững các nguyên tắc thiết kế đồ họa, bố cục, màu sắc, typography.

Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, có gu thẩm mỹ hiện đại.

Yêu thích quảng cáo truyền thông, đam mê thiết kế.

Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm và công việc thực tế.

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

