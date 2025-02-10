Tuyển Thực tập sinh Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Học hỏi cách điều hành/Hướng dẫn/sale tour trong lĩnh vực du lịch.

Cách chăm sóc khách hàng.

(Có người dạy việc)

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Ít nhất 04 tiếng/1 ngày. Các buổi chiều hoặc các buổi sáng từ thứ 2-thứ 6

5 ngày/1 tuần.

Ưu tiên ứng viên có thể làm full ngày.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành du lịch hoặc học ngôn ngữ Tây Ban Nha/Ý/Đức..

Tiếng Anh (Nghe, nói tốt là một lợi thế).

Yêu thích các công việc giao tiếp, năng động, nhiều thử thách

Cẩn thận, chu đáo, ham học hỏi, thích giao tiếp, tự tin và sức khỏe tốt.

Tận tình, trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ... )

Tại Threeland Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Part time/thực tập có trả lương. Mức lương lên tới 5 triệu/tháng.

Sau thời gian thực tập/Part time, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty, sẽ được ký hợp đồng. với các bộ phận sale/điều hành trong Threeland Travel.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Threeland Travel

