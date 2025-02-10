Tuyển Thực tập sinh Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Threeland Travel
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Threeland Travel

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Threeland Travel

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Học hỏi cách điều hành/Hướng dẫn/sale tour trong lĩnh vực du lịch.
Cách chăm sóc khách hàng.
(Có người dạy việc)
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Ít nhất 04 tiếng/1 ngày. Các buổi chiều hoặc các buổi sáng từ thứ 2-thứ 6
5 ngày/1 tuần.
Ưu tiên ứng viên có thể làm full ngày.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành du lịch hoặc học ngôn ngữ Tây Ban Nha/Ý/Đức..
Tiếng Anh (Nghe, nói tốt là một lợi thế).
Yêu thích các công việc giao tiếp, năng động, nhiều thử thách
Cẩn thận, chu đáo, ham học hỏi, thích giao tiếp, tự tin và sức khỏe tốt.
Tận tình, trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ... )

Tại Threeland Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Part time/thực tập có trả lương. Mức lương lên tới 5 triệu/tháng.
Sau thời gian thực tập/Part time, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty, sẽ được ký hợp đồng. với các bộ phận sale/điều hành trong Threeland Travel.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Threeland Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Threeland Travel

Threeland Travel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 125 Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

