Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 30 Cụm CN Trường An, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp

Liên hệ, đàm phán, ký kết hợp đồng.

Chuẩn bị và xử lý các chứng từ liên quan xuất nhập khẩu, hải quan, thuế...

Theo dõi tiến trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Giao dịch với các đối tác cung cấp dịch vụ vận tải, hải quan.

Thực hiện các hoạt động thanh toán.

Cập nhật và báo cáo các văn bản, quy định liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu\

Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, theo học các ngành: kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế hoặc các ngành liên quan đến xuất nhập khẩu.

Yêu cầu đã hoàn thành chương trình học trên trường hoặc đang trong thời gian thực tập chuẩn bị tốt nghiệp, có thể đi làm fulltime.

Kỹ năng sử dụng Tiếng Trung tốt (HSK 5 trở lên)

Biết sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên mạng xã hội và tin học văn phòng.

Tinh thần cầu tiến, chủ động, cẩn thận, trung thực.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-8tr/tháng

Được đào tạo nghiệp vụ bởi Quản lý có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao.

Được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển năng lực cá nhân. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty với chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.