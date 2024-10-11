Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Được tham gia xây dựng các ứng dụng cho khách hàng Doanh nghiệp. Đây là các mảng dịch vụ (product) đã có của công ty với hơn 100.000 khách hàng đang sử dụng. Tham gia nghiên cứu, phát triển các ứng dụng, hệ thống dựa trên công nghệ Big Data. Tham gia trong nhiều khâu sản xuất dịch vụ: phân tích, phát triển, triển khai. Tham gia phát triển trong nhiều thành phần ở kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Database, SQL. Có kiến thức lập trình HTML/CSS. Có khả năng sử dụng các công cụ lập trình: Visual Studio, IIS, Git. Có khả năng làm việc theo mô hình Agile. Có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành lập trình viên chính thức sau khi hết thực tập- có thể làm parttime Được hỗ trợ lương theo năng lực + phụ cấp từ 3-6 triệu/tháng Phụ cấp: ăn trưa (30k/ngày đi làm fulltime), gửi xe. Thời gian làm việc: 8-17h30 (nghỉ trưa 1h30) từ thứ 2- thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, thưởng tết Đánh giá hiệu suất: 2 lần/năm Làm việc tại Doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự xã hội, mang lại các sản phẩm, dịch vụ nhằm thay đổi năng suất cho các doanh nghiệp Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý. Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,... Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức, chế độ nghỉ có lương full phép theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.