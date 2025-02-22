Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực IT, marketing online và tư vấn khách hàng Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội được tiếp xúc với các công nghệ web mới nhất và xu hướng thiết kế website hiện đại Được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp bởi các nhân viên có kinh nghiệm Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc thời gian thực tập Được, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 24 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các gói dịch vụ thiết kế website cho khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về các tính năng và lợi ích của các gói dịch vụ website
Thực hiện các cuộc gọi telesales để tiếp cận khách hàng mới
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống CRM
Hỗ trợ team marketing trong việc tạo nội dung và tài liệu quảng cáo cho dịch vụ website
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng tư vấn
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng các ứng dụng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày rõ ràng và thuyết phục
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng
Có kinh nghiệm hoặc đam mê với lĩnh vực telesales là một lợi thế
Có hiểu biết cơ bản về website và các xu hướng thiết kế web hiện đại
Tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu đề ra
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI