Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 24 Triệu

Mức lương 7 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực IT, marketing online và tư vấn khách hàng Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội được tiếp xúc với các công nghệ web mới nhất và xu hướng thiết kế website hiện đại Được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp bởi các nhân viên có kinh nghiệm Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc thời gian thực tập Được, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 24 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các gói dịch vụ thiết kế website cho khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về các tính năng và lợi ích của các gói dịch vụ website

Thực hiện các cuộc gọi telesales để tiếp cận khách hàng mới

Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống CRM

Hỗ trợ team marketing trong việc tạo nội dung và tài liệu quảng cáo cho dịch vụ website

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng tư vấn

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp

Thành thạo sử dụng các ứng dụng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày rõ ràng và thuyết phục

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng

Có kinh nghiệm hoặc đam mê với lĩnh vực telesales là một lợi thế

Có hiểu biết cơ bản về website và các xu hướng thiết kế web hiện đại

Tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu đề ra

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 - 24 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

