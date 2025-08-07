Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn và hướng dẫn cách tìm data chất lượng.
Lắng nghe mong muốn từ khách hàng và tư vấn cho cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp về việc xây dựng trang website và app cho doanh nghiệp có nhu cầu.
Tư vấn cho khách hàng cũ của công ty chức năng mới để khách hàng nâng cấp thêm.
Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng qua email, điện thoại,...
Lên hợp đồng cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm, được đào tạo 100%
Người yêu thích công việc giao tiếp khách hàng & tạo mối quan hệ tích cực.
Trình độ văn hóa: Sinh viên đang chờ bằng đáp ứng thời gian làm việc fulltime.
Có khả năng giao tiếp trôi chảy, tự tin & sử dụng được tin học văn phòng cơ bản.
Lịch sự trong giao tiếp công sở, giao tiếp khách hàng.
Khả năng chịu được áp lực công việc ở mức trung bình khá.
Có tinh thần làm việc nhóm, hòa đồng, vui vẻ.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo sản phẩm ngay khi nhận việc.
Nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng chuyên nghiệp hơn. Đa số là doanh nghiệp.
Mức lương và hoa hồng cao. Thu nhập theo năng lực. Không ép doanh thu.
Được quản lý và nhân viên giỏi hướng dẫn, hỗ trợ 1 kèm 1 trong vòng 2 tháng đầu.
Khả năng thăng tiến cao trong con việc nếu bạn có năng lực trong việc bán hàng và xây dựng đội ngũ.
Thưởng ngày, tuần, tháng, quý, năm theo chương trình của Cty và quản lý.
Du lịch thường niên 2 lần trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

