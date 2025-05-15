Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 2 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
100000 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Hoa Cau, P7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 2 Triệu

- Hỗ trợ các công việc trong quá trình chuẩn bị và diễn ra sự kiện: Chuẩn bị biển tên, teabreak, đón tiếp đại biểu, check in cho khách...
- Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 100000 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hoặc sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ bằng trên địa bàn Hà Nội.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
- Có phương tiện đi lại
- Yêu thích và đam mê với nghề sự kiện
- Lăn xả, chịu khó
- Không yêu cầu làm full tuần nhưng ngày nào đăng ký đi làm cần làm full

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ 100,000 VNĐ/ ngày.
- Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch học.
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

