Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 2 Triệu

Mức lương 100000 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Hoa Cau, P7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 2 Triệu

- Hỗ trợ các công việc trong quá trình chuẩn bị và diễn ra sự kiện: Chuẩn bị biển tên, teabreak, đón tiếp đại biểu, check in cho khách...

- Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 100000 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hoặc sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ bằng trên địa bàn Hà Nội.

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- Có phương tiện đi lại

- Yêu thích và đam mê với nghề sự kiện

- Lăn xả, chịu khó

- Không yêu cầu làm full tuần nhưng ngày nào đăng ký đi làm cần làm full

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ 100,000 VNĐ/ ngày.

- Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch học.

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin