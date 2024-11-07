Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH MEVIVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH MEVIVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEVIVU
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH MEVIVU

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 998/42/15 Quang Trung , Phường 8, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chi tiết công việc:
Thực hiện các yêu cầu công việc và mục tiêu để ra của Phòng kỹ thuật, góp phần giúp phòng đạt được mục tiêu và hiệu quả kỹ thuật.
Học toàn bộ kỹ thuật để làm ra một App Android - IOS, hệ thống phần mềm chuyên nghiệp bằng Figma, Flutter tương tác với Server
Quản trị cơ sở dữ liệu, triển khai dự án thực tế
Học kỹ thuật chuyên sâu phân tích yêu cầu khách hàng, trao đổi và tư vấn khách
Sáng tạo là tiên phong, học hỏi thêm nhiều cách tiếp cận vấn đề và sáng tạo trong cách giải quyết
Tự do học hỏi các nền tảng IT khác, đề xuất công ty thoải mái nếu cần để bay cao với khả năng IT của bạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
Sinh viên tất cả các trường, không cần kinh nghiệm, cái hay là va chạm, lăn xả sẽ mang lại ta những bài học, mời bạn vào Công ty để va chạm, lăn xả. ( Nếu bạn biết trước Flutter, Figma, Phân tích yêu cầu là một lợi thế )
Nhanh nhẹn, yêu thích công việc kinh doanh, chịu được áp lực công việc
Năng động, thích tìm tòi, khám phá
Tinh thần học hỏi, có ý thức kỷ luật và tự giác cao
Thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp
Kiên trì, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và Internet
Tự trang bị Laptop trong thời gian thực tập

Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Điểm 10 trong tầm tay + lương + thưởng tùy năng lực.
Lương:
Không cần kinh nghiệm, cái hay là va chạm, lăn xả sẽ mang lại ta những bài học, do đó mình mời bạn vào Công ty để va chạm, lăn xả.
Cơ hội phát triển của bạn:
Môi trường thực tế chứ không phải lý thuyết suông
Được trải nghiệm trong một môi trường thực sự chuyên nghiệp, năng động;
Được training trong công việc để phát triển bản thân;
Được làm việc, cống hiến, đồng hành cùng với công ty.
Được xem xét, đánh giá năng lực để cộng tác lâu dài cùng những chế độ hấp dẫn tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEVIVU

CÔNG TY TNHH MEVIVU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 998/42/15 Quang Trung , Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

