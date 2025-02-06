Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Beta Music Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 số 12 ngách 1 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Sản xuất nội dung cho các dự án âm nhạc của công ty: Chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, video, nội dung đăng tải trên các nền tảng - chủ yếu là Tiktok.

Kết hợp với các bộ phận khác để lên kế hoạch, ý tưởng cho những dự án mới, liên tục tìm hiểu và cập nhật về xu hướng âm nhạc.

Được hướng dẫn thực hiện lên content xây dựng Tiktok.

Viết kịch bản và nội dung hàng ngày cho các kênh Tik Tok hệ thống

Đi quay một số content tiktok cùng ca sĩ, nghệ sĩ

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng Capcut - thành thạo là điểm cộng.

Nam/nữ dưới 23 tuổi. Chấp nhận sinh viên mới ra trường/sinh viên thực tập.

Có kinh nghiệm hoặc đã từng làm về các mảng truyền thông

Ưu Tiên các bạn và đang học về ngành truyền thông

Yêu thích và có hiểu biết về âm nhạc, có gu thẩm mỹ, tư duy sáng tạo.

Yêu thích âm nhạc và các video trên nền tảng giải trí nhanh như Youtube, Facebook, Tiktok....

Có thái độ hòa đồng, học hỏi ,tiếp thu nhanh, cầu tiến và làm việc nhóm tốt.

Hướng ngoại, có khả năng sáng tạo

Ưu tiên các bạn có laptop cá nhân.

Thành thạo kỹ năng sự dụng máy tính

Có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận, dự kiến mức lương có thể lên tới 4-8M

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản về edit và xây kênh.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân; được làm việc với các Nghệ sĩ, Producer hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Beta Music Media

