Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Đại Lộc, Huyện Đại Lộc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng Cá nhân về sản phẩm tín dụng, phi tín dụng của ABBANK (Thẻ tín dụng, huy động tiền gửi, bảo hiểm...);

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng;

Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp và luân chuyển hồ sơ, chứng từ;

Hỗ trợ các công việc chung của Đơn vị và theo sự phân công của Người Quản lý.

Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ trong công tác giao dịch với khách hàng: Tiếp đón, phân luồng khách hàng và tìm hiểu nhu cầu khách hàng;

Hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép;

Quản lý, lưu trữ và luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 03 - 04 đang học tập tại trường và cam kết thực tập theo thời gian quy định của ABBANK.

Thái độ yêu thích công việc tại Ngân hàng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong quá trình thực tập

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin.

Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt theo tiêu chuẩn.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

ABBANK hướng dẫn các sinh viên tìm hiểu đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, tập huấn các nghiệp vụ cơ bản cho SV.

ABBANK hướng dẫn sinh viên tham gia thực tế và tác nghiệp một số nghiệp vụ.

ABBANK hỗ trợ ký xác nhận cho sinh viên hoàn tất Khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên được đánh giá mức độ hỗ trợ, tạo điều kiện trong thời gian thực tập tại ABBANK.

Sinh viên được đánh giá cuối kì và xét tuyển dụng ngay nếu có kết quá đánh giá tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin