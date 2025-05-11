Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Đại Lộc, Huyện Đại Lộc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng Cá nhân về sản phẩm tín dụng, phi tín dụng của ABBANK (Thẻ tín dụng, huy động tiền gửi, bảo hiểm...);
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng;
Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp và luân chuyển hồ sơ, chứng từ;
Hỗ trợ các công việc chung của Đơn vị và theo sự phân công của Người Quản lý.
Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ trong công tác giao dịch với khách hàng: Tiếp đón, phân luồng khách hàng và tìm hiểu nhu cầu khách hàng;
Hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép;
Quản lý, lưu trữ và luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 03 - 04 đang học tập tại trường và cam kết thực tập theo thời gian quy định của ABBANK.
Thái độ yêu thích công việc tại Ngân hàng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong quá trình thực tập
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin.
Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt theo tiêu chuẩn.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
ABBANK hướng dẫn các sinh viên tìm hiểu đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, tập huấn các nghiệp vụ cơ bản cho SV.
ABBANK hướng dẫn sinh viên tham gia thực tế và tác nghiệp một số nghiệp vụ.
ABBANK hỗ trợ ký xác nhận cho sinh viên hoàn tất Khóa luận tốt nghiệp.
Sinh viên được đánh giá mức độ hỗ trợ, tạo điều kiện trong thời gian thực tập tại ABBANK.
Sinh viên được đánh giá cuối kì và xét tuyển dụng ngay nếu có kết quá đánh giá tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

