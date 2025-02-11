Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: HCMC (LandMark 2), Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 600 - 800 USD

- Hành chính kế toán
- Tính lương nhân viên
- Quản lý thu chi ngân hàng
- Soạn thảo các tài liệu kế toán cần phê duyệt bởi Giám đốc
- Khai báo hải quan liên quan đến xuất khẩu
- Soạn thảo các tài liệu khai báo hải quan nêu trên

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/ Quản trị kinh doanh
- Tiếng Nhật N3 trở lên (tiếng Nhật văn phòng)
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hành chính, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính thương mại (xuất nhập khẩu)
- Sử dụng thành thạo máy vi tính (kỹ năng Word, Excel
- Nhanh nhẹn chăm chỉ

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận từ 600-800 USD
- Chế độ thưởng, BHXH....theo quy định Công ty và Luật lao động, thưởng thành tích kinh doanh
- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè (số ngày nghỉ trong năm: 100 ngày)
- Thời gian làm việc từ 7h30=>16h30 (Thứ 7 làm nửa ngày)
- Hỗ trợ chi phí đi lại nếu di chuyển bằng xe máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu X2A, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

