Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Mức lương 600 - 800 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: HCMC (LandMark 2), Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 600 - 800 USD

- Hành chính kế toán

- Tính lương nhân viên

- Quản lý thu chi ngân hàng

- Soạn thảo các tài liệu kế toán cần phê duyệt bởi Giám đốc

- Khai báo hải quan liên quan đến xuất khẩu

- Soạn thảo các tài liệu khai báo hải quan nêu trên

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học trở lên

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/ Quản trị kinh doanh

- Tiếng Nhật N3 trở lên (tiếng Nhật văn phòng)

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hành chính, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính thương mại (xuất nhập khẩu)

- Sử dụng thành thạo máy vi tính (kỹ năng Word, Excel

- Nhanh nhẹn chăm chỉ

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận từ 600-800 USD

- Chế độ thưởng, BHXH....theo quy định Công ty và Luật lao động, thưởng thành tích kinh doanh

- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè (số ngày nghỉ trong năm: 100 ngày)

- Thời gian làm việc từ 7h30=>16h30 (Thứ 7 làm nửa ngày)

- Hỗ trợ chi phí đi lại nếu di chuyển bằng xe máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

