Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH AUO Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 3, tỉnh Hà Nam , Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

1. Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin

2. Giới thiệu các giải pháp thông minh

3. Bảo trì an ninh thông tin

4. Bảo trì mạng, máy chủ và thiết bị CNTT1. 資訊系統管理與運維

2.智能化方案導入

3. 資訊安全維護

4.網路,伺服機...IT設備維護

1. Quen thuộc với các kỹ năng liên quan đến kiến trúc hệ thống

2. Quen thuộc với phần mềm và phần cứng liên quan đến thông tin

3. Thành thạo tiếng Trung

4. Tốt nghiệp ĐH trở lên

1. 熟悉系統架構相關技能

2. 熟悉資訊相關軟硬,硬體

3. 具中文能力

4. 學士畢業以上

Mức lương cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực từ 13 – 25 triệu/tháng;

Lương tháng thứ 13;

Điều chỉnh lương 1 năm 1 lần;

Tăng ca, BHXH (tính đóng từ thời gian thử việc) theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019.

Cơ hội được cử đi đào tạo nước ngoài: Đài Loan, Trung Quốc,...

Cung cấp các thiết bị làm việc thiết yếu như laptop, máy tính bảng,...

Phụ cấp xăng xe, nhà ở, điện thoại theo cấp bậc công việc;

Trợ cấp ngôn ngữ theo cấp bậc (áp dụng cho NLĐ đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 3/TOCFL 2 trở lên);

Bữa trưa/tối miễn phí theo ca làm việc tại nhà ăn công ty;

Đối với công nhân sản xuất, hỗ trợ phụ cấp thâm niên và phụ cấp nuôi con nhỏ từ 0-6 tuổi;

Chế độ thưởng hiệu suất, thưởng kinh doanh theo lợi nhuận công ty;

Xe đưa đón Hà Nam, Hà Nội (có thể điều chỉnh theo số lượng/nhu cầu của nhân sự);

Làm việc tại công ty sản xuất hàng đầu Đài Loan với quy trình, hệ thống và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

