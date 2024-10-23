Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Nhà xưởng số 2, Lô CN - 14, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Kim Bảng - Hà Nội - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1,Chịu trách nhiệm viết và cập nhật tài liệu SOP của sản phẩm

2,Thiết lập và tối ưu hóa giờ làm việc tiêu chuẩn, cải thiện chiến lược GAP mục tiêu và thực tế

3,Sử dụng các công cụ như ECRS để cải thiện UPH&UPPH và giảm chi phí giờ lao động trên đơn vị

4,Thiết kế và xác định các quy trình xử lý sản phẩm mới cũng như đầu ra của dữ liệu và thông tin sản xuất thử nghiệm

5,Quy trình sản phẩm Thiết kế hệ thống QMS và xây dựng tiêu chuẩn

6,Thiết kế xác minh và tối ưu hóa tính khả thi của đồ đạc dụng cụ

7,Thu thập và giải quyết các vấn đề tại chỗ để hỗ trợ nhanh chóng đạt được các mục tiêu về chi phí/hiệu quả/chất lượng sản xuất máy

8,Cải thiện việc xác minh việc đưa ra biện pháp đối phó và theo dõi thay đổi kỹ thuật

9,Giám sát quy trình thi công dây chuyền sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật và làm rõ tài liệu

10,Hợp tác với sự phát triển của các dự án tự động hóa để đạt được mục tiêu giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1,Bằng cử nhân trở lên chuyên ngành kỹ thuật công nghiệp, máy móc, sản xuất hoặc các chuyên ngành liên quan 2,Làm quen với các kỹ thuật làm việc thông dụng của IE, thành thạo vận hành các phần mềm vẽ như AUTOCAD 3,Sử dụng thành thạo Office và các công cụ khác, có kỹ năng PPT nhất định 4,Ưu tiên ứng viên có dự án tinh gọn thành công của các công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp/gia công/ép phun và các ngành công nghiệp khác

Có tiếng Trung giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 triệu đến 20 triệu (Hoặc cao hơn theo năng lực, thỏa thuận khi PV)

Phụ cấp cơm trưa

Lương tăng ca (Nếu làm tăng ca theo kế hoạch của công ty)

Tăng lương theo năng lực hàng năm

Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên

Có các chế độ tặng quà Ngày phụ nữ quốc tế, tết Đoan Ngọ,tết Trung Thu, lễ tết...Nghỉ lễ tết theo quy định luật Lao động.

Đào tạo có lương

Các chế độ theo quy định luật Lao động, BHXH, BHYT, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin