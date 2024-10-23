Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM
- Hà Nam: Nhà xưởng số 2, Lô CN
- 14, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Kim Bảng
- Hà Nội
- Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
1,Phục trách đảm bảo chất lượng nguyên liệu do nhà cung cấp cung cấp, kịp thời thông báo nhà cung cấp yêu cầu nhà cung cấp cải thiện những vấn đề bất thường trong chất lượng của nguyên vật liệu do họ cung cấp.
2,Phụ trách theo dõi và xác nhận các báo cáo cải tiến cũng như hiệu quả triển khai của nhà cung cấp, đồng thời tiến hành kiểm tra và đào tạo tại chỗ khi cần thiết
3,Phụ trách xây dựng các quy phạm kiểm tra kỹ thuật và kế hoạch kiểm tra của bộ phận kiểm tra nhập hàng, đồng thời đào tạo và hướng dẫn kịp thời cho các nhân viên kiểm tra
4,Tham gia đánh giá và đưa ra các mẫu nhà cung cấp ban đầu, đồng thời tham gia phát triển và đánh giá các nhà cung cấp mới.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3.Có tiếng Trung giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa
Lương tăng ca (Nếu làm tăng ca theo kế hoạch của công ty)
Tăng lương theo năng lực hàng năm
Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên
Có các chế độ tặng quà Ngày phụ nữ quốc tế, tết Đoan Ngọ,tết Trung Thu, lễ tết...Nghỉ lễ tết theo quy định luật Lao động.
Đào tạo có lương
Các chế độ theo quy định luật Lao động, BHXH, BHYT, .....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
