Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Nhà xưởng số 2, Lô CN - 14, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Kim Bảng - Hà Nội - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

1,Phục trách đảm bảo chất lượng nguyên liệu do nhà cung cấp cung cấp, kịp thời thông báo nhà cung cấp yêu cầu nhà cung cấp cải thiện những vấn đề bất thường trong chất lượng của nguyên vật liệu do họ cung cấp.

2,Phụ trách theo dõi và xác nhận các báo cáo cải tiến cũng như hiệu quả triển khai của nhà cung cấp, đồng thời tiến hành kiểm tra và đào tạo tại chỗ khi cần thiết

3,Phụ trách xây dựng các quy phạm kiểm tra kỹ thuật và kế hoạch kiểm tra của bộ phận kiểm tra nhập hàng, đồng thời đào tạo và hướng dẫn kịp thời cho các nhân viên kiểm tra

4,Tham gia đánh giá và đưa ra các mẫu nhà cung cấp ban đầu, đồng thời tham gia phát triển và đánh giá các nhà cung cấp mới.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1,Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không giới hạn chuyên ngành 2,Am hiểu hệ thống ISO, am hiểu với các công cụ và kỹ thuật quản lý chất lượng, sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng và có thể độc lập hoàn thành các báo cáo chất lượng liên quan

3.Có tiếng Trung giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 17 triệu đến 25 triệu (Hoặc cao hơn theo năng lực, thỏa thuận khi PV)

Phụ cấp cơm trưa

Lương tăng ca (Nếu làm tăng ca theo kế hoạch của công ty)

Tăng lương theo năng lực hàng năm

Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên

Có các chế độ tặng quà Ngày phụ nữ quốc tế, tết Đoan Ngọ,tết Trung Thu, lễ tết...Nghỉ lễ tết theo quy định luật Lao động.

Đào tạo có lương

Các chế độ theo quy định luật Lao động, BHXH, BHYT, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin