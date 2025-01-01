Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Trưởng phòng Chứng từ Xuất Nhập Khẩu (Operations Manager/ CS Manager) biết tiếng Trung, làm việc tại TP.HCM:

Trưởng phòng Chứng từ Xuất Nhập Khẩu đóng vai trò là cầu nối quản lý giữa Ban Lãnh Đạo Công ty và Nhân viên bộ phận Chứng từ Xuất Nhập Khẩu.

Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý đội ngũ bộ phận Chứng từ Xuất Nhập Khẩu (OPS); hoàn thiện quy trình dịch vụ một cửa (xuất khẩu + nhập khẩu) trong hoạt động logistics của bộ phận OPS; phân công đơn hàng hợp lý cho Nhân viên OPS; giải quyết kịp thời các trường hợp khẩn cấp và khiếu nại của khách hàng.

Theo dõi sát sao tình hình hàng hóa của các khách hàng.

Phát triển nhà cung cấp mới, quản lý nhà cung cấp hiện có, đánh giá nhà cung cấp theo quý để báo cáo cho Ban Giám đốc.

Kiểm soát chi phí nhà cung cấp, so sánh báo giá các bên.

Nắm vững thông tin khai báo hải quan, kịp thời cung cấp thông tin về thủ tục hải quan hoặc thông tin trong lĩnh vực logistics cho khách hàng và Ban Giám đốc.

Liên hệ và duy trì các khách hàng quan trọng của Công ty.

Chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự trong đội ngũ, quản lý hiệu suất làm việc nội bộ và phát triển nhân tài cho đội ngũ.

Xử lý các trường hợp phát sinh và kịp thời báo cáo cho Ban Giám đốc.

Hoàn thành các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó.

招聘操作主管(会中文)- 在胡志明市工作。

操作主管属于公司操作人员和老板之间的承上启下的管理作用。

负责操作部团队的建设与管理工作,完善操作部海运操作一条龙服务流程(出口+进口),合理分派订单给操作人员,及时解决突发事件与客户投诉。

掌握现有客户的货物情况。

开发新供应商,管理现有供应商,每个季度做供应商评估表格汇报给上级领导。

供应商成本管控。

掌握报关的信息,及时提供给客户和领导相关的行业信息。

联系于维持公司重要客户。

负责操作团队的人员培训,绩效管理与人才发展。

处理突发事故,及时汇报上级领导。

执行领导分配任务。

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế & Logistics, Kinh tế vận tải biển, Quản lý hàng hải hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 04 năm trở lên tại các Công ty thuộc lĩnh vực vận tải biển hoặc các Công ty giao nhận vận tải quốc tế

Nhân viên nữ, tuổi từ 30 hoặc nhỏ hơn 1-2 tuổi nhưng thỏa yêu cầu về ngôn ngữ.

Sử dụng thành thạo tiếng Trung là được, hoặc tương đương trình độ HSK 5-6.

Am hiểu về quy trình vận tải đường biển (đặt tàu, xác nhận chứng từ, điều động xe, ...).

Yêu cầu ưu tiên:

Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng khai báo hải quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng đông lạnh (như trái cây, ...).

Kỹ năng:

Có khả năng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng và kỹ năng quản lý bộ phận, đánh giá công tâm và đúng năng lực của từng Nhân viên, ... nhằm mục tiêu đưa bộ phận ngày càng phát triển.

Gửi CV TIẾNG TRUNG & CV TIẾNG VIỆT.

招聘操作主管(会中文)- 在胡志明市工作

强制性要求:

大学毕业专业:国际商务与物流,航运经济,海运管理或相关专业。

海运公司或国际货代公司领域至少05年以上经验。

性别女,年龄:30岁或小1-2岁,但符合语言和经验要求。

中文流利。

了解海运流程(订船,单证确认,调度车辆等)。

优先要求:

具有报关领域经验者优先。

具有冷柜(如水果等)领域经验者优先。

技能:

灵活处理突发的问题。

有责任心。

具备管理部门的能力和技能,并对部属做出公正,准确评价,以能够带领部门不停地发展。

Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 VND – 35.000.000 VND trở lên, tương xứng theo năng lực, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngoại ngữ (tiếng Trung), có sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn.

Thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện.

Môi trường làm việc mang lại nhiều cơ hội phát triển & trau dồi bản thân.

Chế độ du lịch và team building hàng năm.

Phúc lợi cho các dịp sinh nhật, lễ Tết trong năm.

Chế độ thưởng hàng tháng, hàng năm.

Các chế độ và phúc lợi khác theo quy định.

福利:

收入稳定,工作环境友善。

工作环境有自我完善的机会。

每年旅游和团建。

年度或生日聚会的奖金和福利。

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

