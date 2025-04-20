Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch thuật hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ công trình, soạn thảo, phiên dịch và đàm phán hợp đồng Thương mại

Thỉnh thoảng đi công tác, và hiên dịch tại hiện trường khi cần thiết

Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp đàm phán kỹ thuật, phối hợp tiến hành đàm phán thương mại với Chủ đầu tư, nhà cung cấp và các phòng ban trong công ty

Theo dõi, điều phối khai thác ký Hợp đồng dự án và điều phối triển khai thực hiện dự án

Làm việc với các chuyên gia, đối tác nước ngoài

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết), ngoại hình sáng

Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty

Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn (Từ 10 -15M tùy theo năng lực, kinh nghiệm), là vị trí được đào tạo các kỹ năng tổng hợp để có thể đảm nhận được nhiều vị trí khác nhau trong công ty

Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc)

Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...

Hưởng lương tháng 13, Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh

Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...

Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.