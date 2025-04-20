Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Tiếng Trung

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch thuật hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ công trình, soạn thảo, phiên dịch và đàm phán hợp đồng Thương mại
Thỉnh thoảng đi công tác, và hiên dịch tại hiện trường khi cần thiết
Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp đàm phán kỹ thuật, phối hợp tiến hành đàm phán thương mại với Chủ đầu tư, nhà cung cấp và các phòng ban trong công ty
Theo dõi, điều phối khai thác ký Hợp đồng dự án và điều phối triển khai thực hiện dự án
Làm việc với các chuyên gia, đối tác nước ngoài
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung
Tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết), ngoại hình sáng
Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty
Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn (Từ 10 -15M tùy theo năng lực, kinh nghiệm), là vị trí được đào tạo các kỹ năng tổng hợp để có thể đảm nhận được nhiều vị trí khác nhau trong công ty
Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc)
Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...
Hưởng lương tháng 13, Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh
Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...
Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

