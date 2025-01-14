Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Phiên dịch và truyền đạt yêu cầu giữa quản lý và các bộ phận
Tuyển dụng và sắp xếp phỏng vấn theo yêu cầu từ cấp trên
Theo dõi, thanh toán các chi phí hàng ngày, tổng hợp hóa đơn và xuất hóa đơn theo hướng dẫn của KT
Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng, BHXH
Book vé máy bay, khách sạn cho các sếp/nhân viên trong công ty đi công tác
Xử lý các thủ tục hành chính: xin visa, xin work permit cho NLĐ nước ngoài,...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung giao tiếp
Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty tổ chức du lịch nước ngoài hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động và có thể trau dồi khả năng giao tiếp Tiếng Trung
Công ty đóng đầy đủ BHXH cho NLĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
