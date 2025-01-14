Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phiên dịch và truyền đạt yêu cầu giữa quản lý và các bộ phận

Tuyển dụng và sắp xếp phỏng vấn theo yêu cầu từ cấp trên

Theo dõi, thanh toán các chi phí hàng ngày, tổng hợp hóa đơn và xuất hóa đơn theo hướng dẫn của KT

Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng, BHXH

Book vé máy bay, khách sạn cho các sếp/nhân viên trong công ty đi công tác

Xử lý các thủ tục hành chính: xin visa, xin work permit cho NLĐ nước ngoài,...

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung giao tiếp

Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty tổ chức du lịch nước ngoài hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động và có thể trau dồi khả năng giao tiếp Tiếng Trung

Công ty đóng đầy đủ BHXH cho NLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUINAN

