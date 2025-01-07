Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYỀN VIỆT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 - TT23 khu đô thị Văn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1. Hướng đến mục tiêu doanh thu, phát triển các KOL trên các nền tảng TikTok, Shopee, Facebook, Instagram, v.v., chịu trách nhiệm hợp tác và kết nối với KOL, đại lý KOL hoặc các tổ chức MCN, giao tiếp về việc hợp tác tạo video ngắn và livestream, và đạt được chuyển đổi doanh thu cuối cùng.

2. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình hợp tác với KOL: bao gồm việc tìm kiếm KOL, liên hệ với KOL, giao tiếp hợp tác, gửi mẫu sản phẩm, định hướng nội dung, theo dõi hiệu quả, v.v.

3. Chịu trách nhiệm duy trì cơ sở dữ liệu KOL: thường xuyên phân tích dữ liệu KOL (hồ sơ người theo dõi, lưu lượng, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, và hiệu quả đầu tư, v.v.) và tối ưu hóa hướng phát triển KOL liên tục.

4. Phối hợp với hướng vận hành TikTok: kết hợp với các sản phẩm chủ lực để đưa ra chỉ đạo nội dung cho KOL, tạo ra các tài liệu nội dung đáp ứng yêu cầu.

5. Duy trì mối quan hệ tốt với KOL: xây dựng chiến lược marketing cho KOL và chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng bá.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tuổi từ 23-35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, sử dụng tiếng Trung cơ bản, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên tục làm việc trong lĩnh vực phát triển KOLs ngành hàng tiêu dùng nhanh.

2. Tính cách hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng ứng biến, đàm phán và bán hàng xuất sắc, ý thức phục vụ cao.

3. Hướng đến kết quả và mục tiêu rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết trong công việc, khả năng học hỏi tốt, chịu được áp lực, sẵn sàng đối mặt với thử thách.

4. Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và có khả năng phân tích dữ liệu cũng như kỹ năng đàm phán, thương thảo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYỀN VIỆT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản + hiệu suất + hoa hồng + bảo hiểm xã hội, v.v.

2. Nghỉ phép năm & Tham gia các chế độ theo Luật Lao Động.

3. Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sinh nhật nhân viên, tiệc phòng ban, du lịch đội nhóm định kỳ.

5. Có cơ hội thăng tiến định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYỀN VIỆT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin