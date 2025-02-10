Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101 ngõ 92 Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận và truyền tải các chỉ đạo liên quan đến vận hành từ Giám đốc đến các phòng ban, đảm bảo thông tin được triển khai và thực hiện nhất quán, đồng thời theo dõi tiến độ triển khai.

Giám sát và thúc đẩy các phòng ban, bộ phận và khu vực thực hiện công việc theo kế hoạch định kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực vận hành, nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Chủ động đề xuất và điều phối các hoạt động sáng tạo, đổi mới, đóng góp ý tưởng cải tiến về kinh doanh và vận hành cho Giám đốc.

Tham gia vào các sáng kiến tối ưu hóa quy trình, đóng góp vào việc cải thiện hiệu quả hệ thống.

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc về tiến độ công việc của các phòng ban và khu vực, đồng thời đưa ra các phương án hoặc kế hoạch tiếp theo để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Định kỳ đến các nhà máy, kho hàng để hỗ trợ, kiểm tra và giám sát, đảm bảo hoạt động vận hành tại các khu vực diễn ra theo đúng tiêu chuẩn và báo cáo kết quả kịp thời cho Giám đốc.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc hoàn thiện hệ thống vận hành, bao gồm quy trình, quy chế, quy định nội bộ và các tiêu chuẩn dịch vụ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công ty.

Dịch và biên tập các tài liệu tiếng Trung.

Xử lý các hồ sơ chuyên ngành tiếng Trung trong xuất nhập khẩu và vận tải, đầu tư, xe điện...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Logistics, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu 02-03 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong ngành Logistics/ xe điện là một lợi thế

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), tin học văn phòng. Biết thêm tiếng Anh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc khoa học, cẩn thận, và chi tiết

Có thể đi được công tác xa, dài ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn

Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động

Thưởng Lễ Tết, thưởng cuối năm theo tình hình kết quả kinh doanh Công ty

Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại ViGo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIGO

