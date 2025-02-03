Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HE LI XING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH HE LI XING VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương thỏa thuận ( 14 triệu trở lên) Được đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương Nghỉ phép theo quy định của nhà nước (1 năm có 12 ngày nghỉ phép có lương) Thưởng lương tháng 13, 14 Được đào tạo chuyên nghiệp, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển khách hàng tại thị trường miền Bắc Việt Nam.
Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về giá sản phẩm và các vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Tiếp đón khách hàng.
Thường xuyên cung cấp các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
Hoàn thành các công việc được giao bởi quản lý, trưởng team.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (HSK5 trở lên)
Trên 1 năm kinh nghiệm sales
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có kinh nghiệm về hạt nhựa hoặc kinh nghiệm trong nhà máy ép phun nhựa
Tại CÔNG TY TNHH HE LI XING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HE LI XING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
