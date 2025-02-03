Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HE LI XING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương thỏa thuận ( 14 triệu trở lên) Được đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương Nghỉ phép theo quy định của nhà nước (1 năm có 12 ngày nghỉ phép có lương) Thưởng lương tháng 13, 14 Được đào tạo chuyên nghiệp, Quận Cầu Giấy

Phát triển khách hàng tại thị trường miền Bắc Việt Nam.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về giá sản phẩm và các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Tiếp đón khách hàng.

Thường xuyên cung cấp các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.

Hoàn thành các công việc được giao bởi quản lý, trưởng team.

Nam

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (HSK5 trở lên)

Trên 1 năm kinh nghiệm sales

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm về hạt nhựa hoặc kinh nghiệm trong nhà máy ép phun nhựa

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

