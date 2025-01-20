Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Khu P, Tòa nhà Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Trao đổi với khách hàng nhà máy Trung Quốc, Đài Loan các thông tin sản phẩm, giải pháp của Công ty để duy trì và phát triển khách hàng Trung Quốc, Đài Loan của Công ty;

- Phiên dịch, trao đổi tại các cuộc họp và dự án của Công ty với khách hàng;

- Theo dõi các tiến độ dự án;

- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành công việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên nam/nữ từ HSK 4, ưu tiên có kinh nghiệm sales B2B hoặc kinh nghiệm làm việc với các nhà máy sản xuất là lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập từ 15.000.000đ - 25.000.000đ++/tháng. Performance review 2 lần/năm và đột xuất;

- Thưởng sinh nhật, lễ, tết, quý, tháng lương 13,...;

- Công tác: Công tác phí, ăn ca, xe Công ty đưa đón,..;

- Chế độ phép linh hoạt 1 ngày/tháng áp dụng từ khi thử việc.

Chế độ sức khỏe cho nhân viên:

- Chế độ BHXH theo cấp bậc và thâm niên công tác;

- Tài trợ 100% thẻ BHSK Bảo Việt cho NLĐ và con đầu tiên, 70% cho con thứ 2,... khám tại tất cả các BV Công và Quốc tế;

- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại Bệnh viện dịch vụ 5 sao.

Tiện ích văn phòng:

- Không gian làm việc đầy đủ tiện nghi (văn phòng làm việc xanh, tủ lạnh, lò vi sóng..; siêu thị, nhà hàng, bể bơi, gym, bi-a, hair salon, trường mầm non ngay bên cạnh)

- Cơm văn phòng tự chọn.

Đào tạo:

- Đào tạo nội bộ, đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng... phục vụ công việc.

Các hoạt động sôi nổi:

- Du xuân, du lịch hè, family day 3 lần/năm;

- Cấp quỹ Entertainment 100k/người/tháng theo team/phòng ban;

- Tổ chức sinh nhật cho CBNV định kỳ 01 lần/tháng;

- Câu lạc bộ, giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a, esport,...

Thời gian làm việc: Từ T2 - hết thứ 6, thứ 7 làm việc/ nghỉ cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

