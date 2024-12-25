Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
- Hà Nội: Lô NV1
- 16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp tiềm năng tại thị trường Trung Quốc
Liên hệ, đàm phán và thương lượng với các nhà cung cấp để đạt được các điều khoản mua hàng tốt nhất
Xử lý các đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng
Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có
Phối hợp với các bộ phận khác như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra suôn sẻ
Nghiên cứu thị trường và xu hướng giá cả để đưa ra các đề xuất mua hàng hợp lý
Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có thể giao tiếp trực tiếp với đối tác Trung Quốc
Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực thu mua
Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt
Khả năng phân tích và xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác
Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy logic tốt
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tìm NCC mới
Thưởng đàm phán giảm giá thành công
Thưởng lô hàng về thành công
Thưởng target, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết.
Du lịch hàng năm, team building.
BHXH,BHYT,BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Sản phẩm (máy nông nghiệp, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện , có lợi thế cạnh tranh vượt trội về giá bán và chất lượng, lượng Khách hàng dồi dào.)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI