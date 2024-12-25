Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NV1 - 16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp tiềm năng tại thị trường Trung Quốc

Liên hệ, đàm phán và thương lượng với các nhà cung cấp để đạt được các điều khoản mua hàng tốt nhất

Xử lý các đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng

Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có

Phối hợp với các bộ phận khác như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra suôn sẻ

Nghiên cứu thị trường và xu hướng giá cả để đưa ra các đề xuất mua hàng hợp lý

Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương, hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có thể giao tiếp trực tiếp với đối tác Trung Quốc

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực thu mua

Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt

Khả năng phân tích và xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác

Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (12-15 M)

Thưởng tìm NCC mới

Thưởng đàm phán giảm giá thành công

Thưởng lô hàng về thành công

Thưởng target, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết.

Du lịch hàng năm, team building.

BHXH,BHYT,BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Sản phẩm (máy nông nghiệp, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện , có lợi thế cạnh tranh vượt trội về giá bán và chất lượng, lượng Khách hàng dồi dào.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

