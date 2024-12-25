Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô NV1

- 16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp tiềm năng tại thị trường Trung Quốc
Liên hệ, đàm phán và thương lượng với các nhà cung cấp để đạt được các điều khoản mua hàng tốt nhất
Xử lý các đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng
Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có
Phối hợp với các bộ phận khác như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra suôn sẻ
Nghiên cứu thị trường và xu hướng giá cả để đưa ra các đề xuất mua hàng hợp lý
Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có thể giao tiếp trực tiếp với đối tác Trung Quốc
Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực thu mua
Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt
Khả năng phân tích và xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác
Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (12-15 M)
Thưởng tìm NCC mới
Thưởng đàm phán giảm giá thành công
Thưởng lô hàng về thành công
Thưởng target, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết.
Du lịch hàng năm, team building.
BHXH,BHYT,BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Sản phẩm (máy nông nghiệp, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện , có lợi thế cạnh tranh vượt trội về giá bán và chất lượng, lượng Khách hàng dồi dào.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 phố Tú Mỡ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

