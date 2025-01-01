Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Geleximco, 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Tìm kiếm các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc
Trao đổi với nhà cung cấp, theo dõi tiến độ nhập hàng
Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh viên các ngành tiếng trung, Tiếng trung cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 25.000 VND/h + thưởng công ty + thưởng team + thưởng nhiệt tình công việc.
Thử việc 1 tháng
Được đào tạo về các kỹ năng phát triển shop TMĐT.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.
Công ty cung cấp các công cụ báo cáo và hỗ trợ công việc chuyên môn.
Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Bánh kẹo, trà nước miễn phí trong suốt thời gian làm việc.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
