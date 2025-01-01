Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Geleximco, 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tìm kiếm các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc

Trao đổi với nhà cung cấp, theo dõi tiến độ nhập hàng

Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh viên các ngành tiếng trung, Tiếng trung cơ bản.

Sử dụng thành thạo APP mua hàng trung quốc là một lợi thế

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chủ động trao đổi công việc với quản lý

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 25.000 VND/h + thưởng công ty + thưởng team + thưởng nhiệt tình công việc.

Thử việc 1 tháng

Được đào tạo về các kỹ năng phát triển shop TMĐT.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.

Công ty cung cấp các công cụ báo cáo và hỗ trợ công việc chuyên môn.

Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Bánh kẹo, trà nước miễn phí trong suốt thời gian làm việc.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

