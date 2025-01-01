Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Geleximco, 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tìm kiếm các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc
Trao đổi với nhà cung cấp, theo dõi tiến độ nhập hàng
Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh viên các ngành tiếng trung, Tiếng trung cơ bản.
Sử dụng thành thạo APP mua hàng trung quốc là một lợi thế
Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chủ động trao đổi công việc với quản lý

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 25.000 VND/h + thưởng công ty + thưởng team + thưởng nhiệt tình công việc.
Thử việc 1 tháng
Được đào tạo về các kỹ năng phát triển shop TMĐT.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.
Công ty cung cấp các công cụ báo cáo và hỗ trợ công việc chuyên môn.
Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Bánh kẹo, trà nước miễn phí trong suốt thời gian làm việc.
Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn 23 Louis, 3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

