Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 số 136 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Kiểm tra tình hình đi học của các học viên
Nhắc nhở, đốc thúc học viên làm bài tập theo đúng tiến đọ bài giảng
Theo dõi và sát sao với chất lượng học tập của học viên
Phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong quá trình giảng dạy
Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu
Một số công việc khác do trưởng phòng yêu cầu
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ HSK3 trở lên hoặc đang học, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ trung
Đã có kinh nghiệm đi làm thêm
Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc
Có trách nhiệm với công việc, có định hướng trở thành giáo viên
Thời gian làm việc: Ca sáng: 8h00-12h00, ca chiều: 13h30-17h30 và ca tối: 17h30-21h00 sắp xếp linh hoạt
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Được đăng kí nghỉ 2 ngày thứ 7/ tháng
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 2, năm 3
Đã có kinh nghiệm đi làm thêm
Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc
Có trách nhiệm với công việc, có định hướng trở thành giáo viên
Thời gian làm việc: Ca sáng: 8h00-12h00, ca chiều: 13h30-17h30 và ca tối: 17h30-21h00 sắp xếp linh hoạt
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Được đăng kí nghỉ 2 ngày thứ 7/ tháng
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 2, năm 3
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: Bao gồm lương cứng + phụ cấp điện thoại lên đến 2.500.000
Được trao đồi kĩ năng mềm và quản lý lớp học
Có hỗ trợ dấu đỏ thực tập
Cơ hội tiếp xúc với giáo viên dày dặn kinh nghiệm
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Được trao đồi kĩ năng mềm và quản lý lớp học
Có hỗ trợ dấu đỏ thực tập
Cơ hội tiếp xúc với giáo viên dày dặn kinh nghiệm
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI