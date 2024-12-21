Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 136 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung

Kiểm tra tình hình đi học của các học viên

Nhắc nhở, đốc thúc học viên làm bài tập theo đúng tiến đọ bài giảng

Theo dõi và sát sao với chất lượng học tập của học viên

Phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong quá trình giảng dạy

Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu

Một số công việc khác do trưởng phòng yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Chứng chỉ HSK3 trở lên hoặc đang học, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ trung

Đã có kinh nghiệm đi làm thêm

Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc

Có trách nhiệm với công việc, có định hướng trở thành giáo viên

Thời gian làm việc: Ca sáng: 8h00-12h00, ca chiều: 13h30-17h30 và ca tối: 17h30-21h00 sắp xếp linh hoạt

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Được đăng kí nghỉ 2 ngày thứ 7/ tháng

Ưu tiên các bạn sinh viên năm 2, năm 3

Quyền Lợi

Mức thu nhập: Bao gồm lương cứng + phụ cấp điện thoại lên đến 2.500.000

Được trao đồi kĩ năng mềm và quản lý lớp học

Có hỗ trợ dấu đỏ thực tập

Cơ hội tiếp xúc với giáo viên dày dặn kinh nghiệm

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển

