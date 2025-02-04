Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 - 11tr (Deal theo năng lực và hiệu quả công việc) Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, điện thoại, trách nhiệm,... Thưởng theo doanh số bán hàng và các chỉ tiêu kinh doanh Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định của nhà nước Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch hàng năm,, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, mạng xã hội, giới thiệu,...

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Theo dõi, tái kí các hợp đồng với khách hàng.

Chủ động gửi cập nhật về giá cả sản phẩm khi có biến động giá.

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu BIẾT TIẾNG TRUNG

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng di chuyển, đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK

