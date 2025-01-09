Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổng kết, quý, năm, teambuilding của Công Ty, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Duy trì, tư vấn, hỗ trợ khách hàng của công ty.
- Tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới.
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến công việc kinh doanh
- Học kiến thức về lĩnh vực visa, giấy phép lao động,....

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
- Giới tính: Nữ
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ưu tiên có kinh nghiệm Visa, du lịch, booking vé máy bay, nhà hàng khách sạn
- Có khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Trung: 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết (yêu cầu bắt buộc)
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, thật thà, chăm chỉ có tinh thần cầu tiến,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

