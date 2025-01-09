Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tổng kết, quý, năm, teambuilding của Công Ty, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Duy trì, tư vấn, hỗ trợ khách hàng của công ty.
- Tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới.
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến công việc kinh doanh
- Học kiến thức về lĩnh vực visa, giấy phép lao động,....
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN
