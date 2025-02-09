Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển nội dung mạng xã hội
Xây dựng và triển khai kịch bản video
Nắm bắt và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội và video marketing để áp dụng vào công việc
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cải tiến chiến lược nội dung để đạt hiệu quả cao hơn.
Phối hợp với đội ngũ quay phim và biên tập để sản xuất các video chất lượng cao theo kịch bản đã xây dựng
Triển khai các video theo chủ đề trên YouTube, đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút người xem và tăng lượng subscribe
Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm, ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực du lịch và lữ hành
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing
Thành thạo ngôn ngữ Trung, ưu tiên có cả tiếng Anh
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế
Nắm vững các nghiệp vụ chuyên môn Marketing
Kỹ năng cập nhật xu hướng, sáng tạo
Là người cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, phá cách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đàm phán theo năng lực
Phúc lợi đa dạng, đầy đủ
Thường xuyên được đào tạo về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm khác
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý
Tham gia các hoạt động văn hóa, hoạt động teambuilding của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Lily’s Travel Building, Số 16A phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

