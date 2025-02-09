Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển nội dung mạng xã hội

Xây dựng và triển khai kịch bản video

Nắm bắt và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội và video marketing để áp dụng vào công việc

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cải tiến chiến lược nội dung để đạt hiệu quả cao hơn.

Phối hợp với đội ngũ quay phim và biên tập để sản xuất các video chất lượng cao theo kịch bản đã xây dựng

Triển khai các video theo chủ đề trên YouTube, đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút người xem và tăng lượng subscribe

Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm, ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực du lịch và lữ hành

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing

Thành thạo ngôn ngữ Trung, ưu tiên có cả tiếng Anh

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế

Nắm vững các nghiệp vụ chuyên môn Marketing

Kỹ năng cập nhật xu hướng, sáng tạo

Là người cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, phá cách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đàm phán theo năng lực

Phúc lợi đa dạng, đầy đủ

Thường xuyên được đào tạo về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm khác

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý

Tham gia các hoạt động văn hóa, hoạt động teambuilding của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin