Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
- Hà Nội: 16A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và phát triển nội dung mạng xã hội
Xây dựng và triển khai kịch bản video
Nắm bắt và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội và video marketing để áp dụng vào công việc
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cải tiến chiến lược nội dung để đạt hiệu quả cao hơn.
Phối hợp với đội ngũ quay phim và biên tập để sản xuất các video chất lượng cao theo kịch bản đã xây dựng
Triển khai các video theo chủ đề trên YouTube, đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút người xem và tăng lượng subscribe
Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing
Thành thạo ngôn ngữ Trung, ưu tiên có cả tiếng Anh
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế
Nắm vững các nghiệp vụ chuyên môn Marketing
Kỹ năng cập nhật xu hướng, sáng tạo
Là người cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, phá cách
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi đa dạng, đầy đủ
Thường xuyên được đào tạo về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm khác
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý
Tham gia các hoạt động văn hóa, hoạt động teambuilding của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI