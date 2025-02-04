Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần sách MCBooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 34E, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tham gia lập kế hoạch tổng cho từng cuốn từ lúc lên đề tài đến lúc ra sách và tái bản sách

- Tham gia vào các giai đoạn hoàn thiện sách: lên ý tưởng, dịch/biên soạn, hiệu đính, thiết kế...đốc thúc tiến độ, đánh giá chất lượng của đội ngũ cộng tác viên.

- Tìm kiếm, liên hệ và thương thảo các Hợp đồng bản quyền với các nhà xuất bản, các tác giả nước ngoài và các tác giả trong nước .

- Thẩm định bản thảo trước khi mua bản quyền sách trong và ngoài nước

- Phối hợp với bộ phận Marketing, kinh doanh để quảng bá và giới thiệu sách

- Tham gia xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng đội ngũ CTV, quay dựng, MKT..thực hiện các khóa học và lớp học trực tuyến.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung, ưu tiên ứng viên có HSK 5 trở lên. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xuất bản hoặc đã từng có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy.

Về kỹ năng:

- Chủ động, học hỏi, trách nhiệm và cầu tiến

- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý thực hiện tốt

- Khả năng quản lý nhóm (quản lý đội ngũ cộng tác viên)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, Internet (bắt buộc).

- Ưu tiên những ứng viên có đam mê với sách và ham học hỏi.

Khác:

- Ưu tiên ứng viên có đam mê với sách, thích đọc sách và tìm hiểu phát triển các ấn phẩm sách

- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với các thầy cô Trưởng phó khoa trong Trường Đại học và Khoa chuyên ngành ngôn ngữ Trung.

Tại Công ty cổ phần sách MCBooks Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12-20 triệu/tháng; Thưởng nóng theo kết quả công việc; Có cơ hội thăng tiến lên làm nhân viên chính thức nếu hoàn thành tốt các công việc được giao.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ, nhiệt huyết

- Lộ trình thăng tiến và lộ trình công danh rõ ràng.

- Hỗ trợ 100% các khóa học đào tạo công ty tổ chức và 30 - 100% các khóa học do nhân viên đăng ký

- Sinh con thưởng 10 triệu 500 nghìn đồng, Thưởng sinh nhật 400k, cùng các quà của phòng ban trong công ty, đặc biệt được nhận Sách của Giám đốc Công ty.

- Cung cấp máy tính làm việc tại Công ty.

- Ăn trưa cực ngon tại công ty (45.000/1 người/1 bữa ăn)

- Cơ hội được cùng công ty tham gia, trải nghiệm các hoạt động từ thiện như ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tủ sách mầm xanh tri thức tại các vùng khó khăn như Điện Biên, Sơn La, ...

- Cơ hội đi du lịch hàng năm, tham gia teambuilding sôi động cùng công ty

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 13h30 - 17h

Nghỉ trưa 1,5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sách MCBooks

