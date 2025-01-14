Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH OPENGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 02, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Biên dịch tài liệu: Hồ sơ, hợp đồng, tài liệu dự án về các chương trình game và các tài liệu khác (công việc chính).

- Phiên dịch, truyền đạt các nội dung trong các cuộc họp có sự tham gia của người Trung Quốc với đối tác, khách hàng... (công việc phát sinh).

- Phụ trách là đầu mối tương tác, trao đổi giữa người phụ trách dự án game với đối tác nước ngoài

- Xây dựng & duy trì mối quan hệ tốt với đối tác nước ngoài

- Các công việc theo khác theo sự phân công của cấp trên.

(có thể nhận việc sau Tết, ưu tiên có thể đi làm luôn)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị phát hành Game tại Việt Nam. Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên phiên dịch trong lĩnh vực Game hoặc có hiểu biết về các thuật ngữ chuyên ngành Game.

- Đã từng du học tại Trung hoặc Đài là lợi thế. (Sẽ có bài test dịch về các thuật ngữ game)

- Ưu tiên ứng viên thích chơi game và từng chơi nhiều thể loại game, có đam mê về ngành Game.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập và khả năng chịu áp lực cao.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, hòa đồng với mọi người.

- Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Trung. Có chứng chỉ ngoại ngữ HSK4 trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, xử lí tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH OPENGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận 10-15tr tùy kinh nghiệm. Thưởng cuối năm, lương tháng 13.

- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

- Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia BHXH, BHYT ... và các chế độ phúc lợi khác.

- Trang bị toàn bộ công cụ làm việc cần thiết.

- Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPENGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin