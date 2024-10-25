Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 23B, 25A, 29A, 30 KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang, Tân Phước

- Tuần tra ở xưởng nếu phát hiện vấn đề phải kịp thời và giải quyết

- Quản lý linh kiện và công cụ bảo trì: Theo kế hoạch bảo trì và sử dụng bảo trì, chịu trách nhiệm mua phụ tùng thay thế và theo dõi hàng hoá đến, quản lý kho phụ tùng và tình trạng sử dụng của công cụ bảo trì.

- Thiết lập tệp thiết bị và quản lý trực quan: Quản lý tệp thiết bị thống nhất và duy trì quản lý trực quan như nhận dạng thiết bị.

- Kiểm soát quy trình: Phân tích SOP bảo trì thiết bị và tình trạng thực hiện, đồng thời tối ưu hoá các hoạt động và biểu mẫu bảo trì.

- Kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày: Nắm rõ kế hoạch sản xuất của nhà máy, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, căn cứ vào tình trạng hoạt động của thiết bị để xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tạm thời, bố trí nhân sự tương ứng thực hiện bảo dưỡng để đảm bảo sản xuất hiệu quả.

- Bảo trì theo kế hoạch: Theo lịch bảo trì ngày/ tuần/ tháng, thực hiện bảo trì ngày/ tuần/ tháng, kiểm tra tình hình thực hiện bảo trì, đảm bảo hiệu quả bảo trì, không được tự ý thay đổi kế hoạch.

- Xử lý sự cố: Dẫn dắt nhóm thiết bị sắp xếp sửa chữa khẩn cấp càng sớm càng tốt đối với các lỗi thiết bị đột ngột và cố gắng tránh tổn thất nhiều nhất có thể.

- Thúc đẩy hệ thống trụ cột thiết bị và xúc tiến dự án.

- Chịu trách nhiệm về kiến thức cơ bản thiết bị, bảo trì hàng ngày và đào tạo kỹ năng kiểm tra tại chổ cho nhân viên dây chuyển sản xuất, kiến thức thiết bị và kỹ năng bảo trì cho nhân viên nhóm quản lý và thiết bị, đồng thời đào tạo cốt cán kỹ thuật dự bị.

- Thực hiện triển khai các trường hợp tai nạn thiết bị cho nhân viên, OPL, QCC và các khoá đào tạo khác nhau trong các nhà máy.

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

- Tuổi từ 22 – 35

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến cơ khí, điện, điện tử, ...

- Tiếng Trung giao tiếp

- Ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì thiết bị

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Lương: Thoả thuận.

- Phép năm, BHXH đầy đủ

- Thưởng các dịp lễ, tết

- Bao cơm trưa, cơm tăng ca

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.

